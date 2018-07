Trafiken enkelriktas förbi Bantorget

Alla privatbilister som brukar köra Bangatan–Trollebergsvägen söderut får snart – under nio veckor – välja helt andra vägar. Då görs den redan trånga kurvan snävare, för att cyklisterna ska få det bättre.

Här ska den nya cykelbanan dras i asfalt. Matthias Eriksson, platschef hos kommunens entreprenör VBA, är ansvarig för hela omgörningen av Bantorget. Bild: Ingemar D Kristiansen

Lunds kommuns gatukontor har precis beslutat att lösa trafikproblemen under tiden med enkelriktning, så att det bara går att köra Trollebergsvägen–Bangatan in mot Lund C.