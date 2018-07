Beyonce vill hyra Colosseum

Beyonce och Jay Z turnerar som bäst med nya plattan "Everything is love" som paret släppte tillsammans under namnet The Carters.

Musikvideon till hiten "Apeshit" spelades in på ett folktomt Louvren i Paris framför en rad ikoniska verk som Mona Lisa, Napoleons kröning och Nike från Samothrake.

Nu verkar det som att musikparet tar sikte på ett annan högkulturellt plats för nästa musikvideo – nämligen Colosseum i Rom. Enligt Vulture lämnade Beyonce in en ansökan om att få filma på den kulturhistoriska platsen 7–8 juli men nekades på grund av att amfiteatern redan var bokad. Men ack den som ger sig. Beyonce har åter skickat in en ansökan som nu granskas.

Exakt vad världsstjärnan vill spela in på Colosseum är i dagsläget inte känt.