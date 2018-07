Replik: SD bluffar – äldreomsorgen i Malmö har inte försämrats

Sverigedemokraterna i Malmö och Magnus Olsson går till tydligen till val på att bluffa för Malmös äldre. Sverigedemokraterna, tillsammans med Moderaterna, är nämligen det parti nationellt som vill sänka skatten mest – mer till dem som redan har mest. Och eftersom de vill genomföra ett nytt jobbskatteavdrag innebär det också att skatteklyftan mellan lön och pension kommer att öka. Vi vill tvärtom avskaffa skatteklyftan senast 2020 och öka pensionerna. Vi ser inget utrymme att sänka skatten – varken nationellt eller i Malmö. Resurserna behövs för att förbättra välfärden, inte minst äldreomsorgen.

Äldreomsorgen i Malmö har inte försämrats de senaste åren. Vi ligger ungefär på samma resultat de senaste åren och på samma nivå som Stockholm och Göteborg när det gäller nöjdhet med hemtjänst och vårdboende. Över 80 procent är nöjda och stora insatser görs på enheter med lägre värde. Det finns enheter där 100 procent är nöjda, vilket ju är målet för alla. Men vi vill mer. Malmö skall vara en bra stad att åldras i för alla!

I Socialdemokraternas Malmöbudget för 2019 satsar vi 11 miljoner kronor mer än Sverigedemokraterna till äldreomsorgen. Detta tycks inte hindra Sverigedemokraterna från att ge sken av att man vill satsa mer än vi. Deras budgetförslag innebär en besparing. Sverigedemokraterna slår in öppna dörrar. Det är redan beslutat om gratis kollektivtrafik för Malmös 70-plussare likt Helsingborg och det införs under hösten. I Helsingborg gäller seniorkortet från 75 år, inte från 70 år som Magnus Olsson skriver. Vi satsar redan på yrkessvenska för personalen, en bostadsrådgivning riktad till äldre är på gång och ”katalogen” med äldreboende finns redan om man trycker ut aktuella uppgifter från vår hemsida. Att trycka upp en katalog i stor upplaga ökar risken att den blir inaktuell och kanske ger fel information. Till skillnad från andra kommuner har Malmö en förtroendenämnd. Vi planerar just nu hur den funktionen i högre grad ska kunna fungera som det som i en del andra kommuner kallas äldreombudsman, seniorrådgivare eller liknande.

Vi socialdemokraterna i Malmö går till val på:

• gratis kollektivtrafik för alla över 70 år på vardagar mellan kl 09-15 och kvällar 18-04 samt helger.

• ta krafttag för att höja kvalitén i hemtjänsten.

• utöka nuvarande Lekatten och Havsuttern med ytterligare trygghetsboenden.

• personalen i äldreomsorgen ska ha heltidstjänster.

• mat serveras på mötesplatser för äldre i gemenskap.

• erbjuda alla Malmöbor som fyllt 75 år fixartjänster och IT-support.

• introducera digitala hjälpmedel och arbeta med fallprevention för att öka tryggheten.

• säkra att våra gemensamma skattepengar går till välfärd – inte till vinstjakt.

Den som av en händelse överväger att rösta på Sverigedemokraterna för deras äldrepolitik bör ställa sig två frågor: Hur får Malmöborna mer och bättre äldreomsorg med mindre pengar? Hur går det med kvalitén i omsorgen när vinstjakten inte stoppas?

Carina Nilsson (S)

Kommunalråd med ansvar för vård och omsorg