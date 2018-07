I norska Sunnmøre står ett litet hölider, en løa, från 1700-talet. Den har levt ett äventyrligare liv än de flesta. 1980 lät konstnären Marianne Heske nedmontera och forsla den till Centre Pompidou i Paris. Den gjorde succé, en byggnad som berättade sin egen historia, och samtidigt en konstnärlig handling som fick nya meningar i en främmande kontext. Sedan kördes løan tillbaka till sin gamla plats. Allt dokumenterades och blev ett av de mest uppskattade konceptkonstverken i Norge.

Nu stormar det kring verket sedan Nasjonalmuseet i Oslo avböjt att köpa det. ”Katastrof” utbrister kritikern Lars Elton i Dagsavisen. Enligt honom är det ett av flera tecken på förfall i den norska museivärlden. Istället rusar den (norske) chefen på konstmuseet ARoS i Danmark till och erbjuder sig att ställa ut "Prosjekt Gjerdeløa". Kanske, kanske kan han också köpa verket. Men det är ett stort kanske.

"Prosjekt Gjerdeløa" består idag av den lilla byggnaden, fotografierna från 1980 samt en avgjutning i konstharts som gjordes för en utställning 2014. Grunden till att det är ett konstverk är själva resan verket gjorde tur och retur till Paris.

Kritikern i Dagsavisen menar att danska Nasjonalmuseichefen Karin Hindsbo, och inköpskommitténs tre tongivande utländska medlemmar, är okunniga om norsk konsthistoria och följaktligen inte kompetenta att fatta beslut om ett konsthistoriskt viktigt norskt verk. Chefen Karin Hindsbo försvarar beslutet med att man köpt in fotodokumentationen, och att den helt tillräckligt representerar konceptkonstverket för museets del.

Jo, så är det med mycken konceptkonst och land art. Robert Smithsons berömda jordkonstverk "Spiral jetty" låg översvämmat i ett par årtionden i Salt Lake utan att särskilt många ens noterade saken. Så dök det upp igen, med ny färg på grund av saltavlagringar. Däremellan har det existerat som fotografier och som en mental bild hos en bred allmänhet. Ungefär så har det förhållit sig med "Prosjekt Gjerdeløa", fast själva byggnaden har varit en smärre turistattraktion i Sunnmøre.

Det är helt rimligt av Nasjonalmuseet att säga nej. Det har tagit fem år, den mesta tiden under den tidigare chefen – det är alltså inte bara ”utlänningar” som haft svårt att komma till beslut. Det finns uppenbara problem med att ta in bortåt 300-årigt timmer i ett museum. Mögel, svamp och insekter är en naturlig del av byggnadens långsamma återgång till naturen. Det är vanskligt att visa sådant i ett museirum, och närmast omöjligt att ta in det i ett magasin. Det är i så fall hela stockar som ska saneras.

Løan borde lika fosterländskt kunna hanteras av lokala antikvariska myndigheter eller museer. Ett ägarskap av Nasjonalmuseet närmast komplicerar saken. Kapaciteten att ta hand om hela byggnader i åldrat timmer har de inte, och hör det inte till konceptet att verket finns kvar på sin ursprungliga plats? Att museichefers och medarbetares födelseort tas som intäkt för att ifrågasätta deras kompetens är oroande. Vi lever i en tid av nynationalism. Om vi kräver av chefer att de ska ha majoritetens etnicitet och ge uttryck för ”nationens” vilja – då är vi ute i farliga vatten.