Den feministiska revolutionen #metoo, sex tecken som spreds som en löpeld över världen i höstas och fick miljoner kvinnor att tillsammans flytta gränsen för vad som är acceptabelt beteende.

”We Are All Khaled Said” började som en facebookkampanj i Egypten och slutade med en arabisk vår.

"Black Lives Matter" förvandlade synen på polisvåld mot svarta i USA från enstaka tragiska incidenter till systematisk rasdiskriminering, och ledde till ansvarsutkrävande.

Det senaste decenniet har vi sett internet och sociala medier bli ett mäktigt politiskt vapen med kraft att fälla regeringar och föda folkrörelser. Eller som en av demonstranterna på Tahrirtorget i Kairo uttryckte det: ”Vi använder Facebook för att planera protesterna, Twitter för att koordinera och YouTube för att berätta för världen.”

Men är kampanjer tillräckligt för att skapa långsiktig förändring?

Om detta handlar ”Hope to Nope: Graphics and Politics 2008–2018” som just nu visas på Designmuseet i London.

Utställningen tar sin början i konstnären Shepard Faireys världsberömda porträtt av den dåvarande presidentkandidaten Barack Obama med texten "Hope". När det målades var Twitter nytt och Obama utstrålade hopp om förändring. Hans moderna våghalsighet uttrycktes inte minst i hans då oväntade val att kampanja via sociala medier.

Bilden blev viral och har omarbetats otaliga gånger. När motivet vid senaste presidentvalet byttes mot Donald Trump med texten "Nope" förändrades bilden från hyllning till protest.

Då hade sociala medier gått från att vara en ny och spexig plattform till att bli ett av de viktigaste slagfälten i kampen om presidentposten. Och där dominerade Trump.

I efterhand har det avslöjats att det inte bara berodde på slagkraftiga Twitterinlägg och uppseendeväckande uttalanden. Företaget Cambridge Analytica manipulerade genomslaget i sociala medier genom att samla in användardata från miljoner amerikaner. Ryska trollfabriker misstänks ha varit drivande i att skapa debatter som gynnade Trump.

När Sverige går till val i september kommer sociala medier utan tvekan att spela en avgörande roll även här. För alla intressen. På gott och på ont.

Men. Som det står på en stor banderoll mitt i utställningen: ”Slogans in nice typefaces won’t save the human races”, ungefär ”Slagord i snygga typsnitt kommer inte att rädda mänskligheten”.

Digitaliseringen må ha ändrat förutsättningarna för att bedriva opinionsbildning i grunden, men de politiska processerna fungerar i stort på samma gamla sätt.

Det handlar om att läsa handlingar och sitta i sammanträden. Budgetmotioner, kompromisser och blaskigt kaffe en måndagskväll efter jobbet.

Att det politiska intresset ökar och snart sagt varje svensk har deltagit i en politisk aktion på nätet är bra. Men det hjälper inte när de politiska partiernas medlemsantal minskat drastiskt de senaste årtiondena och det blivit allt svårare att fylla förtroendeposter.

Politisk makt är till viss del att skapa opinion, men ännu mer det långsamma arbetet att genomföra den politik man tror på och har argumenterat för. Den som tror att politisk utveckling uppnås genom demonstrationer och kampanjer kommer att bli besviken.

Ska de nya rörelserna kunna omsättas i beständig förändring krävs handfast politiskt gnetande, på nämndsmöte efter nämndsmöte.

Det är varken kul eller instagramvänligt, och det ger inga snabba kickar. Men det är demokrati.