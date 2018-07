Wille Nelson tolkar Sinatra på nytt album

Countrystjärnan Willie Nelson släpper en ny skiva den 14 september, uppger Billboard

Den här gången tar countrylegendaren sig an en annan ikons musikskatt – nämligen Frank Sinatra. Nelsons kommande platta har fått titeln "My way" och består enbart av Frank Sinatra covers som "Fly me to the moon", "Young at heart" och givetvis "My way".

Första singeln "Summer wind" är redan ute – och enligt Willie Nelson själv har han lärt sig mycket av att tolka sin gamla vän Sinatra.

– Han oroade sig inte över att ligga bakom eller framför takten, han kunde sjunga det på båda sätt, och det är den känslan du måste ha, förklarar Willie Nelson till AARP

Det är inte första gången Willie Nelson släpper ett coveralbum. Amerikanen har tidigare tolkat Ira och George Gershwin på albumet "Stardust and summertime: Willie Nelson sings Gershwin".