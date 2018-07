Antihjältar: Guns N' Roses

Rockhistorien är nedlusad med antihjältar – men få har varit världens farligaste. Tillsammans var Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan och Steven Adler ett hot mot allt vad god smak och moral hette. I morgon, 30 år senare intar Guns N' Roses Göteborg.

Det räckte egentligen med att lyssna på de första takterna i "Welcome to the jungle", som inleder "Appetite for destruction" för att förstå hur det låg till.