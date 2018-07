Regn att vänta när svenskarna jagar Kisner

Det väntas regn när British Open fortsätter på Carnoustie i dag. Henrik Stenson och Alex Norén slår ut tidigt och ska försöka krympa avståndet till amerikanske ettan Kevin Kisner.

Kisner leder ensam på fem slag under par efter första rundan, men det är tätt där bakom. Totalt 31 spelare ligger under par efter 18 hål, däribland de stora svenskhoppen Henrik Stenson och Alex Norén som båda är ett under par.

Det är flera doldisar i den absoluta toppen av resultatlistan. Av de större stjärnorna är det framför allt Rory McIlroy, Justin Thomas och Jon Rahm – alla två under par – som har börjat bäst.

Gårdagen bjöd på mycket sol, men i dag ser det ut som att det kan bli läge att fälla upp paraplyerna för golfarna på den skotska ostkusten. Den klassiska Carnoustie-banan är extremt uttorkad och bör bli lite mjukare – och i vissa avseenden mer lättspelad? – om nederbörden kommer som väntat.

En som behöver göra något alldeles extra i regnet är världsettan Dustin Johnson. Amerikanen, som spelar tillsammans med Alex Norén, fick en katastrofal start när han gick första varvet på 76 slag (fem över par).

Flera av svenskarna bakom Stenson och Norén behöver också klättra i resultatlistan för att få spela vidare i helgen. En plats bland de 70 bästa krävs för att klara kvalgränsen efter dagens spel.

Dagens starttider (svensk tid):

7.46: Jonas Blixt (ligger 137:a på +6).

8.30: Henrik Stenson (18:e på –1).

9.03: Alex Norén (18:e på –1).

10.14: Jens Dantorp (129:a på +5).

13.53: Marcus Kinhult (90:e på +3).

16.43: Alexander Björk (50:e på +1).