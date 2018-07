Axl Rose charmar publiken på Ullevi

Guns N' Roses monsterkonsert på Ullevi är i full fart. Arenan kryllar av laddade fans för att se hårdrocksikonerna åter uppträda på svensk mark. Och trots Axl Roses problem med rösten jublar publiken.

Folk strömmar fortfarande in vid planens kortsida när Guns N’ Roses drar i gång sin konsert på Ullevi i Göteborg. I vad som nästan måste kunna kallas en tradition under den här turnén öppnar de konserten med “It’s so easy”, låten som även var den första officiella singeln inför släppet av debutalbumet “Appetite for destruction”.

Duff McKagan, bandets ursprungliga basist som tillsammans med Slash återvände till GN’R för mer än två år sedan, blinkar snyggt till Göteborgspubliken med en t-shirt med “Hisingen” tryckt i eldsflammor över bröstet.

Medan sommarsolen sjunker bakom scenen fylls arenan och efter tre låtar börjar Slash stöka i gång introt till “Welcome to the jungle”. Nu vaknar publiken i Göteborg på allvar och ett par tusen armar sträcker sig mot himlen ovanför arenan.

Axl Rose har kämpat lite med rösten, men det verkar publiken strunta i när han kraxar sitt “Do you know were you are, you’re in the jungle baby – you’re gonna die!”

Redan efter fyra låtar måste Axl Rose ta paus. Introt till “Double talkin’ jive” dras ut i ett mer än lovligt segt jam medan sångaren smiter bakom scenen och låter publiken vänta en bra stund innan han kommer tillbaka.

Sångaren bjuder dock tillbaka när han springer ut mot sidan av scenen och flirtar med de fans som köpt sig en plats längst fram. Det väcker förtjusning även längre bak i leden och det är kanske klokt att se till att få publiken på gott humör eftersom Axl Rose nu ger sig på tilltaget att framföra minirockoperan “Estranged”. Låten är i sig själv en halv konsert där inte minst Slash får mer än lovligt med utrymme att visa sig på styva linan med åtminstone tre långa gitarrsolon.

Den som inte har fattat att Guns N’ Roses är i Göteborg är antingen blind eller i fel stad. Rör man sig genom de centrala delarna av staden ser man lika många t-shirtar med någon av bandets logotyper som vilsna fotbollsspelare på väg hem ifrån Gothia Cup.

Senast bandet var i Sverige spelade de på Friends arena i Solna, och kikar man på låtlistan de haft med sig under turnén får man en god bild av vad man kan förvänta sig under kvällen.

Guns-fanset Tomas Fohlhem från Gamleby i Småland såg konserten på Friends och störs inte av att kvällens låtar till stor del blir desamma som i fjol.

– Blir det lika bra som då så spelar det ingen roll om det är samma låtar, jag är lika nöjd i alla fall, sade han tidigare till TT.

Under "Not in this lifetime tour" har originalmedlemmarna Axl Rose, Slash och Duff McKagan återförenats. Turnén är en av de senaste årens mest inkomstbringande och bandet har hittills gjort närmare 150 konserter. Möjligen ett sätt att kompensera fans som väntat sedan slutet av 1990-talet för att se bandet i den, till tre femtedelar, klassiska sättningen.

I samma anda är det ett monster till konsert som bandet bjuder på. En Guns N’ Roses-konsert år 2018 klockar in på runt tre timmar.