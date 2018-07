Göteborg laddar för Guns N’ Roses

Fakta

Det amerikanska rockbandet Guns N' Roses bildades i Los Angeles 1985. Genombrottet kom med debutalbumet "Appetite for destruction", men det tog sin tid. När skivan släpptes 1987 gick den in på plats 182 på den amerikanska albumlistan. Först efter drygt ett år, när skivbolagschefen David Geffen personligen övertygat MTV om att spela bandets videor, klättrade skivan till listans förstaplats. I dag har skivan sålts i fler än 30 miljoner exemplar, vilket gör det till det bäst säljande debutalbumet någonsin i USA.

Uppföljarna till "Appetite", de två dubbelalbumen "Use your illusion" 1 och 2 släpptes 1991 och gick in på plats 1 och 2 på Billboards albumlista. Till dags dato har bandet sålt fler än 100 miljoner skivor och bandets pågående turné räknas som en av de mest inkomstbringande i historien.

Framgången var inte given för Guns N' Roses. Under en period i bandets tidiga historia bodde samtliga bandmedlemmar i det garage där de också hade sin replokal och pengarna kom från knarkförsäljning. Bandet blev ökänt, först i Hollywood, sedan i världens rockpress, och kom att kallas "världens farligaste band".

Den mastodontturné som följde utgivningen av "Use your illusion" pågick i två och ett halvt år, och med 194 konserter i 27 länder blev turnén en av de största någonsin. Turnén ledde dock till att Guns N' Roses föll sönder.

Sedan var sångaren Axl Rose länge den enda originalmedlem som fortfarande var med i bandet. När han 2008 släppte albumet "Chinese democracy" hade det varit i princip tyst om bandet i mer än tio år. Häromåret återvände originalgitarristen Slash och originalbasisten Duff McKagan till Guns N' Roses som gav sig ut på den pågående "Not in this lifetime tour".

I dag består Guns N' Roses, förutom originaltrion, av Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer och Melissa Reese.