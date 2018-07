Minnesord om Lennart Nyman

Specialläraren Lennart Nyman, Ystad, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 91 år.

Lennart var född i Svedala och tog folkskollärarexamen i Växjö 1953 och vidareutbildade sig sedan till speciallärare. Efter lärartjänst på flera olika platser tjänstgjorde han under många år på särskolan i Ystad. Hans habila lärargärning och hans intresse för enskilda elever med svårigheter har omvittnats av många elever, lärare och föräldrar.

Lennarts stora intresse utanför pedagogiken var musik. Han hade begåvats med en kraftfull tenorstämma, som bibehöll sin kraft upp i hög ålder. Redan i unga år var han den tongivande tenoren i Svedala manskör, en kontakt som han bibehöll länge efter att han hade lämnat Svedala.

Men det var i Manskören Harmoni i Ystad som han skördade sina största lagrar. Han var körens ledande tenor och under många år dess självskrivne solist. Men han hade även andra strängar på sin lyra. Han var under flera år en given tenor i Ystadoperans kör, där han gjorde många bejublade figurer.

Då krafterna reducerades skötte Lennart med hjälp av sin hustru Ingegerd kaffeserveringen i pausen till ensemblen. Många gästande operaartister påstod att det var det enda stället i Sverige där man fick pauskaffe.

Själv hade jag förmånen att under ett antal år sjunga Gluntar med Lennart och pianisten Olle Åkerlund. Vi gjorde tillsammans ett program som gavs på bortåt 40 platser i Skåne, varvid Lennart på ett initierat och spirituellt sätt berättade om Gluntarna och dess upphovsman Gunnar Wennerberg. Vi hade också under en period en barbershopkvartett, som framträdde vid ett flertal tillfällen i Ystad med omnejd.

Opera var Lennarts stora intresse. Han hade i sitt arkiv 150 operor på video och 250 på CD-skivor. Under en följd av år var Lennart styrelseledamot i Operans Vänner i Ystad. I uppdraget ingick att introducera medlemmarna i de operor från Metropolitan, som gavs på Cinema3. Han gjorde detta på ett medryckande och synnerligen uppskattat sätt.

Vi, hans sångarbröder och musiklivet i Ystad, har mist en färgstark och uppskattad vän men vi minns honom med värme.

Vännen Bo Lundström