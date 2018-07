Shonda Rhimes aktuell med åtta Netflix-projekt

Tv-producenten Shonda Rhimes utvecklar åtta projekt för strömningstjänsten Netflix, rapporterar New York Times.

Med succéserier som "Grey's anatomy" på meritlistan har den amerikanska tv-producenten blivit en stjärna i branschen. Förra året köpte Netflix hennes produktionsbolag Shondaland av tv-kanalen ABC för ett niosiffrigt belopp.

Nu väntas summan ge frukt.

Bland annat är en filmatisering av Isabel Wilkersons bok "The warmth of other suns" på väg. Även Ellen Paos memoar "Reset" och Kate Andersen Browers bok "The residence: Inside the private world of the White House" anpassas till Netflix.

Därutöver arbetar Shonda Rhimes med ballettdokumentären "Hot chocolate nutcracker", den dystopiska komediserien "Sunshine scouts" och serien "Pico & Sepulveda" som utspelar sig i 1840-talets Mexiko – samt ytterligare två i dagsläget obetitlade projekt.