Stora risker för brandbekämparna

Fallande träd, utmattning och uttorkning. Riskerna är stora för alla som befinner sig i frontlinjen för att bekämpa de stora skogsbränderna, påpekar räddningschefen Peter Arrnevall som nu fungerar som sakkunnig på MSB.

Över 1 000 personer: brandmän, militärer, hemvärnspersonal och frivilliga, har den senaste veckan kämpat mot skogsbränderna som rasat på många håll. Riskerna är stora och arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande, berättar Peter Arnevall, just nu sakkunnig på MSB men till vardags räddningschef för Storstockholms brandförsvar.

– Det är ett otroligt tufft jobb. Det är varmt där ute och väldigt slitigt. Riskerna är i huvudsak fallande träd, att man hamnar på fel sida brandbegränsningen och att folk när de blir trötta inte uppmärksammar var de sätter fötterna. Många i personalen har jobbat väldigt länge, förhoppningsvis inte så många timmar i sträck, men ändå under många dagar.

På MSB:s presskonferens på lördagen framkom att det förekommit flera incidenter, men ännu har ingen ur personalen skadats allvarligt.

En faktor som de lokala räddningsledarna måste ta hänsyn till är att de som deltar i släckningsarbetet verkligen vill göra sitt yttersta och kanske inte märker att de håller på att bli utmattade.

– Det finns absolut en risk att personalen vill för mycket och jobbar över sin kapacitet och det handlar inte minst om uttorkning. Men jag är övertygad om att de som är på plats har ett bra skyddstänk, säger Peter Arnevall till TT.

Enligt MSB är "toppen kanske inte nådd" för de bränder som nu bekämpas. Den tidpunkten kan ligga om flera dagar.

– Vi befarar det och planerar efter det även om det inte är helt säkert att toppen ligger framför oss. Vi har fortfarande en hel del resurser kvar att sätta in. De räddningstjänster som inte berörs har fortfarande ordinarie beredskap och kan sättas in. Sedan har vi stöttning av internationella resurser, frivilliga och försvarsmakten. Men vi vill inte sätta in allt på samma ställe utan sparar för att ha handlingsberedskap.

MSB upprepar att de största bränderna inte kommer att kunna släckas med mänskliga resurser, det krävs långvarigt regn för att få definitivt stopp på dem. För en räddningsledare skapar det frustration, erkänner Peter Arnevall.

– Hade jag varit där ute hade jag definitivt tyckt att det var jobbigt och frustrerande. Det vi pratar om är trots allt om människors egendom och skog som riskerar att brinna upp. Den vetskapen är jobbig men det är trots allt naturen det handlar om och vi måste få regn för att få stopp för bränderna.