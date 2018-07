Bränder i Europa – Lettland svårt drabbat

Norge

En brand i Osterøy i Hordaland i södra Norge sades vara under kontroll sent i lördags, men blossade upp på nytt under natten. Först vid 12-tiden på söndagen var branden släckt, rapporterar radion NRK.

Tågen Hakadal–Harestua norr om Oslo ställdes in under söndagen då ytterligare en brand flammade upp cirka 20 meter från spåret. Trafiken kunde återupptas vid 18-tiden enligt nyhetsbyrån NTB.

Finland

Skogsbränder i nordöstra Finland har tyglats av regnskurar i helgen. En brand i Raja-Jooseppi vid gränsen mot Ryssland har släckts och bränder på ryska sidan vid Salla är under kontroll, skriver svenska Yle. Räddningsverket i Finland är lättat av en väderprognos som utlovar mer regn i hela Lappland.

Finland har blivit tillfrågat att hjälpa till i släckningsarbetet i Sverige. Men till skillnad från flertalet andra europeiska länder har Finland inte skickat några brandmän.

– Vi har haft så mycket bränder i Finland att alla resurser har varit bundna till släckningsarbeten här hemma, säger inrikesdepartementets räddningsöverinspektör Rami Ruuska till Yles finskspråkiga nyheter.

Lettland

En brand som startade i västra Lettland fortsätter att sprida sig österut. Efter fem dagar av släckningsarbete har elden nu förstört mer än 800 hektar skog och mark, skriver nyhetsbyrån AFP.

Röklukt har tagit sig hela vägen till staden Jurmala i den angränsande regionen Riga över 10 mil därifrån. Målet nu är att försöka få stopp på spridningen, säger en talesperson för räddningstjänsten.