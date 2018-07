Doyle utskriven med "bara mindre frakturer"

Den australiske speedwayföraren Jason Doyle kraschade under VM-tävlingen i Cardiff under lördagen och fördes med ambulans till sjukhus. Regerande världsmästaren Doyle, som kör för Rospiggarna i den svenska elitserien, körde omkull och träffades av sin egen cykel under det 20:e heatet.

Efter några timmar kom beskedet via Doyles Facebook-sida : "Jason har nu skrivits ut från sjukhuset. Bara ett par mindre frakturer."

Doyle har tidigare drabbats av en fraktur i en nackkota och även punkterat lungan.