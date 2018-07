"Mamma mia" intar biotoppen

Abbas låtar håller fortfarande. "Mamma mia – here we go again" ser ut att gå mot en ljus ekonomisk framtid.

"Mamma mia – here we go again" verkar vara på väg mot en god första helg. Exakt hur mycket pengar produktionen kommer att spela in är inte klart ännu, men enligt Variety ser den andra Abba-filmen ut att kunna dra in nästan 40 miljoner dollar, motsvarande ungefär 353 miljoner kronor, på den amerikanska marknaden.

I en tid då många uppföljare har svårt att slå sina föregångare, påpekar Forbes , är "Mamma mia – here we go again" på god väg att bli en större ekonomisk framgång än den första filmen.

Flera amerikanska medier spår också att filmens genre i kombination med sin tänkta målgrupp kommer att hålla biosalongerna stadigt fyllda ändr fram till hösten.

"Mamma mia – here we go again" hade under lördagen intagit biotoppens förstaplats i 24 av de 41 länder där den haft premiär, skriver Variety. Bland annat – inte oväntat – i Sverige.

Även kritikerna verkar gilla filmen, även om få skribenter är fullständigt hänförda. Enligt sajten Rotten Tomatoes, som sammanställer betyg, har "Mamma mia – here we go again" ett snitt på 6,2 av 10.

"Fetaost-feberdröm-uppföljaren är konstigt oemotståndlig", skriver till exempel The Guardian.