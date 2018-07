Norén-drama att vänta i British Open

Kan Alex bjuda på ett Norén-drama med lyckligt slut? Eller vrider Tiger Woods tillbaka tiden och vinner sin första major på ett decennium? Det är upplagt för en golfklassiker när British Open avgörs på Carnoustie i eftermiddag.

Alex Norén är spelaren som de svenska fansen sätter sitt hopp till inför den sista rundan. Som en av sju spelare delar Norén sjätteplatsen – fyra slag bakom ledartrion.

Att jaga ikapp och förbi är ett tufft uppdrag.

Men om någon ska lyckas är det kanske just Alex Norén. På Europatouren har flera av hans segrar kommit efter sanslösa söndagar, senast utanför Paris för några veckor sedan då Norén plockade in sju slag under sista rundan.

Nu är visserligen hela världseliten på plats – och fjolårsmästaren Jordan Spieth går i ledarbollen – så det kommer krävas något alldeles extra om Norén ska göra Henrik Stenson sällskap i den exklusiva klubben av svenska majorvinnare på herrsidan.

Vädret som väntar i Skottland i dag talar i alla fall till Noréns fördel. Det väntas blåsa betydligt mer än tidigare i veckan, vilket gör att chanserna till rejäla omkastningar i resultatlistan är större. Carnoustie har varit ovanligt lättspelad den här veckan, men med hjälp av hårdare vindar kanske den lever upp till ryktet som den svåraste av The Open-banorna i dag.

– Det är lättare att komma bakifrån om det är tufft. Om det blåser är det bra, så att det inte är så lätt för ledarna, sade Norén efter gårdagens 67-runda.

På samma resultat som Norén – fem under par – finns en pånyttfödd Tiger Woods. Publiken på Carnoustie har älskat att följa den comebackande 42-åringen runt banan och han bjöd tillbaka med sex birdies under sin formidabla 66-runda i går.

Legendaren, vars karriär har varit uträknad både en och två gånger, slåss nu om det som skulle bli hans 15:e titel i en major. De 14 tidigare segrarna tog Woods under åren 1997–2008.

Vinner Woods, Norén eller någon annan av de totalt hela tolv spelarna som finns inom fyra slag i toppen?

Hur som helst talar mycket för att det blir en högdramatisk fajt om segerbucklan "The Claret Jug".

Av de tolv spelarna i toppen kommer förresten åtta från USA, däribland hela ledartrion med Spieth, Xander Schauffele och Kevin Kisner. En hel del talar därför för att de amerikanska herrarna förlänger sin svit till sex raka majorsegrar.…

Alex Norén slår ut klockan 15.15 i eftermiddag, svensk tid. En halvtimme senare peggar ledarbollen upp på första tee.