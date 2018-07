Malmö

Rekordmånga i Malmö vill lämna kriminell bana

Malmö kommuns avhopparverksamhet har under årets första sex månader fått in lika många ärenden som under hela 2016. "Så här högt inflöde har vi aldrig haft tidigare", säger Jesper Abelin, sektionschef på Plattform Malmö.

Ludvig Idoffsson Av:

Trenden har de senaste åren varit ökande: 2016 hade avhopparverksamheten 40 ärenden, 2017 50 ärenden och hittills under 2018, 39 ärenden.