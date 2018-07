Svensktoppen: Oförändrat på pallplatserna

Veckans lista bjuder inte på några överraskningar. Topptrion är oförändrad, medan Uno Svenningsson klättrar till plats sex. Utmanar gör Peter Jöback, Sara Zacharias och Eagle-Eye Cherry.

1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (2) First Aid Kit: "Fireworks"

3. (3) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

4. (5) Darin: "Tvillingen"

5. (4) Miss Li: "Beautiful"

6. (10) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

7. (6) Chris Kläfford: "What happened to us"

8. (7) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

9. (9) Molly Sandén: "Större"

10. (8) Rolandz: "Fuldans"

Utmanare:

Eagle-Eye Cherry: "Streets of you"

Sara Zacharias: "Solsken i mig"

Peter Jöback: "The mask"