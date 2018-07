Nöje

Biotoppen: "Mamma mia" direkt upp i topp

Inte helt oväntat tar sig "Mamma mia – here we go again" upp på förstaplatsen på den svenska biotoppen. Förra helgens etta, "Hotell Transylvanien", får nöja sig med silvret. I övrigt bjuder listan inte på några överraskningar.

Helgens mest sedda filmer: