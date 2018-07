Bowies brödburksdemo säljs på auktion

Den första inspelningen med David Bowie säljs på engelsk auktion i september, tillsammans med flera andra föremål relaterade till sångaren, skriver The Independent

Bowies första demo är daterad till 1963, då han spelade in "I never dreamed" med gruppen The Konrads. Låten var länge försvunnen, men på 90-talet hittade gruppens trummis David Hadfield inspelningen i en brödburk i samband med en flytt.

Enligt Hadfield var det han som föreslog att 16-årige saxofonisten Bowie – då känd under sitt riktiga namn Jones – skulle sjunga "I never dreamed".

– David hade ingen lust att bli sångare vid det här tillfället. Hans hjärta och själ var helt fokuserade på att bli en saxofonist av världsklass, säger Hadfield.

Låten fick senare nobben av bolaget Decca. David Bowie hoppade senare av bandet och debuterade med sitt självbetitlade debutalbum 1967.