De dansar in sommarnatten på logen

Månens ljus i askarnas toppar. Kattugglans skrik. Doftstråken av honung runt bikuporna. Och trampet av dansande fötter på logen. Det är den svenska sommarnattens essens för Per Friberg och Elsie Trulsson.

Det stearinvaxade dansgolvet på Nösdala byggdes för att flyttas Skåne runt. "Men till sist tyckte vi alla att det låg bättre här", säger Elsie Trulsson. Bild: Emil Langvad

Nösdala loge är riggad för dans. De stearinvaxade golvplankorna glimmar som guld under den hemgjorda ljuskronan, tillverkad av en julgransbelysning och ett åldrat vagnshjul. Kvällens första förväntansfulla gäster har börjat droppa in med den sena kvällssolen, snart ska musiken spela upp, snart ska golvet gunga till tonerna av Per Fribergs klarinett.