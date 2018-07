Sport

Fredricson måste välja VM-häst: ”Otroligt egentligen”

Peder Fredricsons stjärnhäst All In är tillbaka efter uppehållet.

– Han är på väg mot formen, men behöver några tävlingar till, säger Peder Fredricson.

För att det ska bli en VM-start måste All In visa att han är hundraprocentigt redo, annars har Peder två andra hästar som är redo att följa med till USA.

Malin Fransson Av:

Peder Fredricson på All in efter EM-guldet i Göteborg 2017. Bild: SCOOP DYGA