Minnesord om Thomas Frick

Thomas Frick, Falsterbo, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 81 år. Han sörjs närmast av hustrun May-Lis och barnen Catharina, Martin och Johan med familjer.

Thomas växte upp i Malmö och Falsterbo och utmärkte sig bland annat för sina pojkstreck. Gosselynnet och leklusten behöll han livet ut.

År 1972 startade han Thomas Frick AB, som säljer träbearbetningsmaskiner. Efter kort tid knöt han den skicklige teknikern Per Andersson till företaget. Denne blev även efter hand stor aktieägare. När ledningen övertogs av dessas två söner på 2000-talet var företaget det ledande i branschen. Utvecklingen därefter har varit fortsatt gynnsam.

Golfen fick Thomas, som man säger, med modersmjölken. Det kom att bli en livslång passion. Med rätta hade hans bil registreringsnumret ” MR GOLF”. Han var låghandicappare och just under landslagsklass, när han var som bäst. Under många år var han styrelseledamot i Falsterbo Golfklubb och utsågs 2005 till hedersmedlem.

Redan som 20-åring sökte sig Thomas och hans kamrater till golfens hemland, Skottland. Härefter blev det minst ett – vanligen flera – besök per år. 1977 blev han livstidsmedlem i Prestwick Golf Club.

Han blev utomordentligt populär i klubben inte bara beroende på golfen och sitt gentlemannamässiga uppträdande på banan, utan även beroende på sitt vinnande och karismatiska umgänge med övriga medlemmar efter spelet. Ibland bjöd han på ”The Frick Show”, vari bla kunde ingå att stoppa fem golfbollar i munnen och att stå på huvudet och dricka whisky!

Thomas hade ett mycket gott språköra. Han kunde tala engelska med en utpräglad skotsk accent, vilket ytterligare ökade hans popularitet.

1985 blev Thomas medlem i The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews. Vi den tiden hade kanske klubben fem svenska medlemmar. Idag är det omkring 40 medlemmar. En betydande del av dessa har Thomas att tacka för sitt medlemskap, då han inspirerat, givit råd och introducerat dem.

Thomas hade ett stort intresse för och kunskap om golfens historia. Han var även en stor samlare.

Thomas Frick personifierade begreppet ” fair play”. Han skulle aldrig utnyttja golfreglerna till sin egen fördel. Och han levde, som han spelade.

Göran Lindeblad