Snabbkoll på nattens nyheter – det här hände medan du sov

Minst 20 döda i grekiska skogsbränder

Minst 20 personer har omkommit i de omfattande skogsbränder som härjar i närheten av den grekiska huvudstaden Aten. De flesta döda har hittats i sina hem eller i bilar i strandorten Mati fyra mil öster om Aten.

15 års fängelse för Vilkskomplott

En 53-årig irländsk-algerier får 15 års fängelse för att ha rekryterat bland andra "Jihad Jane" till en mordkomplott mot Lars Vilks. Domen i USA beskrivs som slutpunkt för den nästan tio år långa härvan.

Ny varning för extremt höga temperaturer

Sedan tidigare har SMHI varnat för att den kommande veckan kan bli den varmaste hittills i år. Nu går man ut med flera klass 1-varningar, förutom de klass 2-varningar för extremt höga temperaturer som ligger kvar sedan tidigare.

Abba och stilen – teatrala modelejon?

Abbas fantasifulla scenkläder fortsätter att eka i populärkulturen. Men när det begav sig var modeeliten inte särskilt imponerad. – Björn sa "nothing is too wild", och det har han fått ångra, säger designern Owe Sandström till TT.