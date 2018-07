Sommarskuggan har gäckat Sommarlov – nu åker dräkten av

Känner du något barn som följer Sommarlov på TV? Då har hen alldeles säkert varit supertaggad på att få veta vem som döljer sig under Sommarskuggans svarta dräkt. I dagens program kommer svaret.

– Jag tror jag vet. Jag tror det är en till sommarskugga under dräkten, säger sexåriga Lily Ernhake.

Nioåriga Vera Koponen bara skakar på huvudet åt alltsammans men Lilys bror har en teori som han tror starkt på.

–Jag tror det är chefen. Han som vill ta över Sommarlovsmorgon, säger Cedric Ernhake, 8 år.

Sydsvenskan tog sig till Beijers Park och inspelningen av Sommarlov under måndagen. Inspelningen av det program som sänds idag (tisdag) på morgonen.

Alldeles nyss blev Lily, Vera och Cedric vittne till hur ett nät föll över Sommarskuggan i en nogsamt gillrad fälla och den svartmaskerade figuren fångades in.

Nu ska Sommarskuggan ledas till scenen i mitten av publikhavet och demaskeras.

Det är en stor sak att Sommarskuggan avslöjas. För barnen, såklart, men också för SVT. Historien om Sommarskuggan har pågått sedan april genom SVT-programmet Sommarskuggan nummer tre, och sedan mitten av juni genom det dunderpopulära Sommarlov.

Berättelsen går ut på att någon hemlig profil från Sommarlov person tar på sig den stora kattliknande dräkt som är Sommarskuggans och sedan stryker omkring och försöker sätta käppar i hjulet för inspelningen av programmet.

SVT har fått in tusentals brev, teckningar och mobilfilmer från barn runtom i landet om vem de tror döljer sig under masken, hur programledarna ska bära sig åt för att fånga in figuren och hur man bäst tillverkar skuggslem hemma. Vet du inte vad skuggslem är? Fråga ett barn nära dig.

– Det har varit ett långt Cluedo, kan man säga, säger Karl-Johan Paulsson, producent för Sommarlov på SVT.

–Sommarskuggan har blivit den stora stjärnan. Större än programledarna, verkar det som, säger han.

Det har blivit dags! Sommarskuggan ska avslöjas. Publikuppvärmaren från SVT börjar ropa och vifta och publiken hakar på. Den svarta figuren står i mitten av publiken och vajar svart och hög en sista gång.

SVT-personal därframme drar och kränger i dräkten. Lily, Vera och Cedric reser sig från filten för att se. De sträcker på sig. Och så...

Caroline Hermansson. Plötsligt står hon där, mitt i en hög av svart tyg och fejkpäls. Publikens reaktion drunknar i programledaren Alex Hermanssons tjut av förvåning i mikrofonen.

Vadå, vad hände?

– Carro är Alex fru, säger Lily och Vera och Cedric i munnen på varandra.

–Vilken koll ni har!, säger pappa Mikael Ernhake.