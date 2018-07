Starkt kvartal för Volvokonkurrent

Den amerikanska lastbilstillverkaren och Volvokonkurrenten Paccar rapporterar rekordsiffror för årets andra kvartal. Bolagets försäljning uppgick under perioden till 5,8 miljarder dollar, motsvarande 51,2 miljarder kronor. Det var betydligt mer än analytikerns förväntningar om en försäljning på 5,4 miljarder dollar.

Bolagets vinst per aktie uppgick under det andra kvartalet till 1:59 dollar per aktie. Analytikerna hade räknat med en vinst på 1:42 dollar per aktie enligt en Reutersenkät.

Paccar tillverkar lastbilar med varumärken som Peterbilt, Kenworth och DAF.

Volvo, som rapporterade i förra veckan, gjorde också ett stort lyft i Nordamerika.