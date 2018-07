"Äkta människor" får en kinesisk version

Just nu spelas en ny, kinesisk, version av sci-fi-serien "Äkta människor" in. Tv-serien som gick under två säsonger på SVT mellan 2012 och 2014 har redan fått en amerikansk/brittisk version, "Humans". Den engelskspråkiga varianten avslutade för ett par veckor sedan sin tredje säsong. Nu ska även robotarna, eller hubotarna som de kallas i serien, börja prata mandarin.