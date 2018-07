Detta hände när du sov – snabbkoll på nattens nyheter

Journalist mördad i Mexiko, sommarkläderna säljer slut och fortsatt oförändrat läge i Trängslet.

Journalist mördad i Mexiko

En journalist mördades på tisdagen i sydöstra Mexiko, inte långt från turisttäta Cancún, meddelar landets regering. Det är det sjunde journalistmordet i år i landet.

Könssjukdomen MG blir mer antibiotikaresistent

Könssjukdomen mycoplasma genitalium (MG) har blivit svårare att behandla på grund av ökad resistens mot antibiotika, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Sommarkläder säljer slut i hettan

Den ihållande sommarvärmen kan på vissa hålla leda till färre röda prislappar i butikerna, skriver Svd Näringsliv.

Oförändrat läge i Trängslet

Branden i Trängslet i Dalarna spred sig under tisdagen över begränsningslinjen i det norra brandområdet och bland annat flygplan sattes in under tisdagen.