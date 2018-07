"Inte bra om det sticker ut för mycket"

O-ringen kan bli världscup för att locka tillbaka elitlöparna. Samtidigt måste det då bli en världscup med en tydlig "O-ringstouch". – Om det krävs av oss att göra en världscup så måste det göras på ett smart sätt så att det passar in i vår verksamhet, säger vd:n Henrik Boström.

Som sig bör när det är O-ringen så har tiotusentals orienterare i alla åldrar vallfärdat till Örnsköldsvik för den veckolånga femetappstävlingen.

Må så vara att många av de mest välrenommerade och kända namnen valt att inte besöka Höga Kusten i sommar. Tove Alexandersson är en. Jonas Leandersson är en annan.

Norska stjärnan Olav Lundanes åkte däremot dit. Men efter att ha vunnit de två inledande etapperna åkte han hem igen.

O-ringen har för elitlöparna i år blivit likt vad Tour de ski var för OS-laddande längdskidåkare i vintras.

En lösning för O-ringens del hade varit att bli en världscupstävling. Enligt Henrik Boström, vd för O-ringen AB, finns det dock en problematik med ett sådant eventuellt åtagande.

– Om det krävs av oss att göra en världscup så måste det göras på ett smart sätt så att det passar in i vår verksamhet, säger Boström under ett informationsmöte under den elitetappsfria onsdagen i Örnsköldsvik.

Verksamheten ska drivas och marknadsföras med ord som "familj" och "gemenskap" enligt Boström. Och det är där problematiken kan infinna sig, då världscupen som koncept snarare är något som har ett elitistiskt tänk.

– Så fort det sticker ut för mycket så är det inte bra för vårt arrangemang. Det är inte vad vårt arrangemang står för. Om vi skulle göra något som inte bidrar till den känsla vi vill förmedla så är det inte bra.

I en drömvärld vill man i stället övertala Internationella orienteringsförbundet IOF att flytta VM, som i år avgörs i Lettland med start den 4 augusti.

– Det är den bästa lösningen för oss, säger Boström, som bland annat tar upp en idé om att betala IOF pengar varje år för att inte placera VM i samband med O-ringen.

– Vi har möten och försöker komma vidare. Men vi är inte i mål.

TT: Men det är VM som ska flytta sig för O-ringen och inte tvärtom?

– Så ser vi på det.

Om man ser till bredden har den svenska orienteringsklassikern, eller folkrörelsen som en av deltagarna på infomötet valde att beskriva kalaset, en tillväxt i deltagarantal på 33 procent i genomsnitt under den senaste tioårsperioden, utan en särskilt åldrande deltagargrupp.

– Många tror att det är mycket mindre nu än vad det är, men egentligen har vi en väldigt fin trend, säger Boström.