Malmöartister berättar om skapandeprocessen i ny podcast

Hur gick The Cardigans-basisten Magnus Svenningsson tillväga när han skrev sin soloskiva ”Skånes Järnvägar”? Hur blev en spontaninspelning på telefonen grunden för en av Hush forevers låtar? I den nystartade podcasten ”Processen” berättar Malmöartister om sin skapandeprocess – med utgångspunkt i en specifik låt.

– Podden ska vara ett samtal om kreativitet. Jag undviker att säga ljudteknik – för det ska vara intressant för alla som skapar. För min egen del så kan jag bli väldigt osäker när jag skapar och undra hur alla andra kan skjuta ur sig mästerverk efter mästerverk. Men jag tror att många förvånas av hur mycket slump det kan vara i skapande, säger poddens grundare Sebastian Borg.

Han är själv musiker och har varit inblandad i Malmös musikliv i många år, bland annat som ljudtekniker på Inkonst och som delägare i inspelningsstudion Gula Studion.

Idén till podden föddes ur hans eget intresse för musik, ljudteknik och poddar. Han har själv lyssnat på ”Musikprodd-podden” – och ville lansera något liknande men för en bredare målgrupp.

Formatet är kort, omkring 30 minuter per avsnitt, och ”Processen” fokuserar lika mycket på låtskrivande som på ljudproduktion. I podden vävs ljudexempel från mixen in och kommenteras av artisterna själva.

– Det ska inte vara en musikpodd som bara lockar ljudtekniker så jag försöker se till så att det inte blir för nördigt.

Den första gästen blev kompisen Martin Inghardt, sångare i bandet The Canary Islands, som berättar om hur låten ”Glöm, baby, glöm” skapades. Sebastian Borg tror att det var en fördel för det första avsnittet att de båda redan känner varandra väl.

– Jag tror att det är en stor grej för artisterna. Det kan vara väldigt nervöst att låta någon höra en låt avklädd – när ens röst inte låter som bäst eller eller ett komp är lite otajt.

Nästa avsnitt släpps fredag den 27 juli och gästas av Magnus Svenningsson från The Cardigans som berättar om sitt soloprojekt Råå. Därefter får podden besök av Sebastian Lilja som gör musik under namnet Hush forever.

På listan över framtida gäster finns redan namn som Eggstone, Björns Vänner, Stereo Explosion och Nathan Larsson.

– Nathan Larsson och jag jobbar i samma hus så jag sprang helt enkelt bort till honom och frågade om han vill vara med. Han gör ju vanlig musik fortfarande – men framför allt gör han mycket filmmusik så det känns kul att få in det perspektivet, säger Sebastian Borg.

Dessutom väntar ett avsnitt med Ola Strandh, musikansvarig på Massive Entertainment – så snart han får lov att berätta mer om projektet han jobbar på just nu.

I framtiden hoppas Sebastian Borg på besök från artister som The Ark, Bob hund, Timbuktu och Nina Persson. Just nu är podden Malmöfokuserad – men han kan tänka sig att ändra det längre fram. Han vill gärna bjuda in artister från olika genres och blanda upp stora stjärnor med mindre lokala band.

– Nu har de tre första gästerna blivit manliga artister men jag vill gärna ha in många tjejer som gäster framöver, säger han.

Har du någon riktig drömgäst?

– Om jag verkligen siktar högt så skulle det vara Radiohead eller deras producent Nigel Godrich. Men det skulle också vara kul med Per Gessle. Och Peter Svensson. Han är en riktig doldis, ingen vet riktigt vad han gjorde efter The Cardigans men nu jobbar han i LA med de största artisterna.