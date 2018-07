"Oförändrat läge i Trängslet"

Branden i Trängslet i Dalarna spred sig under tisdagen över begränsningslinjen i det norra brandområdet och bland annat flygplan sattes in under tisdagen.

"Denna nya brand sprider sig inte längre men personalen beskriver det som ett utmanande läge och faran kan inte sägas vara över än", meddelade kommunen på sin hemsida sent på tisdagskvällen.

– Det är oförändrat läge. Branden har bekämpats hela natten, men det är en något besvärlig terräng, säger Anders Rosén, presstalesperson vid räddningstjänsten i Mora.

Under natten är det bara markpersonal som varit ute vid trängslet, men både flygplan eller helikoptrar ska fortsätta släcka från luften under onsdagsmorgonen.

– Vad vi vet om branden just nu är att den i alla fall inte sprider sig, säger Anders Rosén till TT vid halvfemtiden.

På plats i dalarna finns även brandmän från Tyskland på plats.

– Det går bra för dem. De har börjat arbeta hårt med en gång och är mycket ivriga, säger Anders Rosén.