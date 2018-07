Sven Melander: "Man tar slut i kroppen"

Fakta

Född: I Malmö 1947

Familj: Sambon Alice Åkerblom och barnen Victor, Christina och Linnea.

Utbildning: Är i grunden byggnadsingenjör. Gick sedan journalisthögskolan.

Karriär i urval: ”Sällskapsresan” (1980), underhållningsprogrammen ”Nöjesmaskinen” (1982-84), ”Nöjesmassakern” (1985). 1986-89 var han chef för Kanal 1:s nöjesredaktion på SVT. Tog över satirprogrammet ”Snacka om nyheter” efter Stellan Sundahls bortgång (2000-03).

Aktuell: Spelar just nu in ”Stjärnorna på slottet” och ska regissera komedin ”The play that goes wrong”, som tidigare gjort succé i West End och på Broadway, och som får premiär 14 september på Nöjesteatern i Malmö.