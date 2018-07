Ytterligare en stor härva med bankid-bedrägerier utreds just nu i Malmö. Sedan den här typen av brottslighet dök upp för ett drygt år sen har offer runt om i landet – ofta äldre personer – bestulits på cirka 130 miljoner kronor, enligt polisen.

– För de här äldre som drabbas så innebär det här en personlig tragedi, säger Stefan Larsson, utredningsledare på bedrägerisektionen i Malmö som utrett den härva av bank-id-bedrägerier där två huvudmän i tisdags dömdes till fängelse.

De fälldes för att ha lurat 13 målsägare på totalt strax över 1,4 miljoner kronor. Där hade flera offer blivit av med stora summor, mellan 100 000 och 200 000 kronor var.

Stefan Larsson har också det nationella samordningsansvaret för den här typen av bedrägerier. De första fallen dök upp i slutet av förra sommaren. Framåt oktober, i takt med att fler anmälningar med identiska tillvägagångssätt droppat in, insåg polisen att det handlade om seriebrottslighet.

Det ledde till att polisen beslutade att ta ett särskilt grepp på de här brotten. I nuläget utreds alla brott på respektive ort där anmälningarna droppar in. Stefan Larsson i Malmö, som är nationell samordnare, har ett excelark för att överblicka och söka sambande mellan de 2 200 anmälningar som fram tills nu kommit in från offer över hela Sverige. Och just Malmö var från starten en knutpunkt för brottsligheten.

– När vi började kartlägga så insåg vi att allting drevs från Malmö. Från början var det fyra- fem kluster [grupperingar] som alla kunde härledas till Malmö. Sedan har det spridit sig, berättar Stefan Larsson.

I dag ser han att huvudmännen går att spåra till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bedrägerierna går till så att gärningsmännen kartlägger sina offer och tar reda på vilken bank de använder och vilket bankkontonummer de har. Sedan ringer de upp och utger sig för att representera banken.

Den falske representanten säger att det är problem med offrets bankkonto, till exempel att någon håller på att stjäla pengar från kontot och att personen därför behöver logga in på internetbanken för att de ska kunna avstyra brott.

Bedragaren får personen att logga in och förmår denne att skapa ett nytt bank-id, som kopplas till bedragarens telefon i stället för till personens egen. Sedan är det bara för bedragaren att tömma bankkontot via swish. Offrens pengar swishas då till en målvakts konto, för att sedan ofta tas ut i kontanter.

Fakta Tre sätt som bedragarna lurar dig på: "Skoleleven": – Bedragarna kan ringa upp och presentera sig som skolbarn som gör ett skolarbete om hur nöjda folk är med sin bank, och så ställer de frågor om hur man brukar använda sin bank – går man till bankkontoret eller använder man internetbanken hemifrån? Hur loggar man då in, med bankdosa eller med bank-id? På den vägen lockas personer att lämna ifrån sig uppgifter om vilken bank de använder och sitt bankkontonummer. "Landstinget" – Andra gånger har äldre personer ringts upp av någon som säger sig vara från Landstinget och vill höra hur personen brukar betala för sina vårdkontakter, eftersom landstinget ska ändra sina betalningsrutiner. Sedan frågas personen ut om bankkontonummer och andra detaljer. "Blocket-köparen" – Bedragarna kontaktar någon som har en annons ute på Blocket och säger att de är intresserade av att köpa det som personen säljer. De ber då om bank- och kontonummer för att sätta in pengar för bilen.

Just nu pågår en utredning mot tre misstänkta i Malmö, som misstänks ha lurat runt 25 offer på mellan totalt två och en halv till tre miljoner kronor. Den här utredningen är tre gånger större än den där två huvudmän i tisdags dömdes till fängelse. Den omfattar den ungefär dubbelt så många offer och ett femtiotal målvakter. Även här finns offren över hela landet.

– Men det är exakt samma modus, man ringer och lurar äldre på pengar, säger Pär Andersson, chefsåklagare i Malmö.

Utredarna avlyssnar nu de misstänkta huvudmännens telefoner, och nya anmälningarna kommer också in under tiden som utredningen pågår. Utredarna har också kontakt med bankerna, som kan gå in och låsa ett bankkonto som tar emot pengar om de misstänker att något olagligt pågår.

Då kan målvakten inte ta ut några pengar.

På onsdagen satt Stefan Larsson upptagen med just detta – att ta pengar i beslag som landat på ett bankkonto hos en mottagare som inte var rättmätig ägare till pengarna.

– I vissa av de här fallen är det ett par hundra tusen kronor hit och dit, säger han.

Sedan ett polistillslag i april sitter fem personer häktade i Malmö misstänkta för bankid-bedrägerier. De är så kallade huvudmän, de som ringer upp och lurar sina offer.

– Målvakterna har vi inte brytt oss om här. Det är huvudmännen man måste agera mot, man måste ta bort innovatören för att få bort brottsligheten, annars dyker den bara upp igen i nya skepnader, säger Stefan Larsson.

Chefsåklagare Pär Andersson räknar med att väcka åtal i september.