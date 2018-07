Minnesord om Thomas Frick

Thomas Frick, hedersmedlem i Falsterbo Golfklubb, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 81 år. Han sörjs närmast av hustrun May-Lis och hans barn Catharina, Martin och Johan med familjer.

Thomas personifierade begreppen värme, glädje och generositet samt hade en otrolig livsgnista. Han hade sin "happy go lucky"-jargong som uppskattades av alla.

Thomas växte upp i Malmö med somrar i Falsterbo. Efter handelsutbildning fick han tidigt anställning hos Bröderna Edstrand AB. Thomas blev så småningom egen företagare och drev framgångsrikt Thomas Frick AB.

Då Thomas som ung pojke började spela golf i vår klubb var den präglad av de gamla medlemsfamiljerna Edstrand, Beck-Friis, Rydbeck, Bauer och Boström. Tidigt formerade Thomas en fyrboll med Per Edstrand, Nils Marcusson och Per-Arne Stenberg. De spelade ihop i nästan 70 år.

Thomas var talangfull och redan 1952 blev han klubbmästare för juniorer och 1962 blev han klubbmästare för herrar. Med åren blev han klubbmästare för veteraner ett flertal gånger.

Med hjälp av major David Blair öppnades på 1970-talet porten till ett antal klassiska klubbar i Skottland. I detta sammanhang gjorde Thomas tillsammans med Per Erlandsson, Per Edstrand och JO Annemark ovärderliga insatser och var samtidigt med och bildade Vintergolfarna.

Thomas och flera av Vintergolfarna blev tidigt medlemmar i Prestwick Golf Club. Även här blev han genom sin framtoning en centralfigur. Mycket tack vare Thomas grundlades den fina vänskap mellan medlemmar i våra klubbar som förvaltats så väl genom åren. Thomas blev också medlem i the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, the Royal Liverpool Golf Club och the Royal County Down Golf Club.

Hemma var alltid Falsterbo. Thomas trivdes på klubben tillsammans med medlemmarna. Vid mitten av 1980-talet var Thomas en av initiativtagarna till Falsterbo Golfsällskap. De andra var Bengt-Göran Nilsson, Gunnar Selander och Nils-Erik Andersson. Sällskapet vårdar vänskapen mellan Falsterbo Golfklubb och Flommens Golfklubb samt klubbarnas sammanflätade historia.

Thomas tog också stort ansvar i Falsterbo Golfklubb. Han var i perioder ordförande i Marknadskommittén och Bankommittén och satt i klubbens styrelse 1979-1986 samt 1992-2004. 2005 valdes Thomas till hedersmedlem i Falsterbo Golfklubb. Härvid betonades att han på ett generationsbrytande sätt stått för vänskap och positivt samarbete i klubben.

I våras då Vintergolfarna skulle göra sin traditionella resa till Prestwick hörde deras legendariske pro Frank Rennie av sig. Han visste att Thomas hälsa då inte var den bästa men Frank ville så gärna träffa Thomas igen. Under många år hade de fina matcher i samband med utbytena här i Falsterbo och i Prestwick. Det blev tyvärr inte som Frank önskade. Thomas orkade inte följa med.

Nu får vi minnas Thomas som den fina människa han var och bevara minnena av alla de möjliga och omöjliga upplevelser som han bidragit till och med under åren.

Bengt Modéer

Peter Marcusson