Ziggy Marley: Alltid kul att spela i Sverige

Fakta

Ziggy Marley föddes i Trenchtown, Jamaica 1968. På sin fars inrådan bildade han tillsammans med syskonen Stephen, Cedella och Sharon bandet the Melody Makers 1979. The Melody Makers släppte elva album under två decennier och kom att belönas med tre Grammys. Ziggy Marley debuterade som soloartist 2003 med studioalbumet "Dragonfly", som bland annat innehöll hitlåten "True to myself". Albumet "Love is my religion" kom tre år sedan och gav artisten en fjärde Grammy.

Källa: Gröna Lund