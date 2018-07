Tag: Fånigt om vuxna män som leker barn

Den här meningslösa komedin lyckas inte ens provocera. Camilla Larsson önskar att hon sluppit se den.

Tag BIO. KOMEDI. USA, 2018. Regi: Jeff Tomsic. Med: Jeremy Renner, Jon Hamm, Annabelle Wallis, Rashida Jones, Isla Fisher, Leslie Bibb, Jake Johnson, Ed Helms, Hannibal Buress. Åldersgräns: 11 år. Längd: 1.40.

Man skulle kunna tro att man skulle bli provocerad av ytterligare en film där vuxna män beter sig som barn och fullblodsegoister. Och där (mycket snyggare) kvinnor står runt omkring, himlar med ögonen och sedan med ett överseende leende plockar upp spillrorna efter dem. Men det blir man inte. För ”Tag” är så urbota meningslös, tråkig och trött förlegad att man bara just orkar prestera ett överseende leende, och förundras över att gänget bakom filmen med största sannolikhet inte ens inser detta.

Filmen är baserad på en artikel i Wall Street Journal från 2013 (finns på nätet), om ett gäng 50-åriga snubbar från Spokane som leker kull på samma sätt som när de var barn, en månad varje år. De bor i olika städer och har gått olika vägar i livet, men under den här månaden blir de bästisar igen. Och leken kan ta sig de mest utmanande former.

Regissören Jeff Tomsic har riktat in sig på tävlingsmomentet. ”Tag” går ut på att de övriga i gänget till slut ska lyckas kulla den snabbaste, smartaste och mest oåtkomlige – han som aldrig någonsin blivit kullad. Planen är att ta honom under hans bröllop. På vägen mot det plötsligt sentimentala slutet slösas ett gäng sköna skådisar bort. Inkluderat några kvinnliga, vars roller på måfå skrivits in i manuset, för funktionen blir aldrig någon annan än den som angivits ovan i texten.

Jag skulle gärna se en dokumentär om de här snubbarna, som nu blivit kändisar. Eller för den delen en rolig fiktionsfilm. Men den här filmen önskar jag att jag helt hade sluppit se.