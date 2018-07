Amerikansk tv-chef anklagad för trakasserier

Fakta

Metoo-rörelsen tog sin början när skådespelerskan Alyssa Milano bad alla kvinnor som blivit utsatta för sexuella ofredanden att svara på hennes tweet med orden "me too". Aktivisten Tarana Burke startade en liknande kampanj 2006, för kvinnor i utsatta områden och har i efterhand fått erkännande för att ha varit den som först använde sig av frasen i ett dylikt sammanhang.

Anklagelser mot filmmogulen Harvey Weinstein briserade i början av oktober i fjol efter artiklar i The New York Times och The New Yorker. En rad kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette gick ut och anklagade Weinstein för sexuella trakasserier och våldtäkter som pågått under flera årtionden.

Avslöjandet om de misstänkta övergreppen blev startskottet för hela metoo-rörelsen, som fått kvinnor att vittna om övergrepp i många olika länder och branscher. Weinstein, som nekar till brott, sparkades från det egna bolaget The Weinstein Company som han grundade tillsammans med sin bror 2005.

Hittills har fler än 70 kvinnor trätt fram och anklagat honom för trakasserier och övergrepp. Han åtalades i maj i en domstol i New York, men är för närvarande frisläppt mot borgen.