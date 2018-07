Sommaren 2018 är inte bara den varmaste sommaren på mycket länge. Det är också sommaren då kanske fler svenskar än någonsin väljer tåget på semestern.

Försäljningen har tredubblats på ett år hos de resebyråer som specialiserat sig på tågresor, efterfrågan på Interrailkort spås öka med minst 50 procent under 2018, och Facebookgruppen Tågsemester får över hundra nya medlemmar varje dag.

Via sociala medier kan man följa myriader reseberättelser från barnfamiljer och ensamresenärer, tågnoviser och veteraner. Vissa väljer Interrailkort, andra bokar lösbiljetter. Och alla har sin personliga resrutt, antingen noggrant planerad i förväg eller spontan och fågelfri. Det är omöjligt att inte smittas av svår reslust när man läser inläggen. Och plötsligt ligger världen öppen. Man kan ta nattåg från Malmö till Berlin och från Paris till Moskva, och till och med Istanbul och Marrakech går att nå på räls.

Varför väljer allt fler tåget? Klimatsamvetet väger förstås tungt. Men tåget är sällan det billigaste eller enklaste alternativet. Lågprisflygens lockpriser gör valet av tåg till en klassfråga. Det kan också vara krångligt att boka en längre tågresa på egen hand, om man vill undvika resebyråernas påslag. Men det går att resa billigt också med tåg, där Interrailkort lönar sig ju längre resans sträckning är.

Men det är något mer som lockar så starkt med tågresorna, vare sig de går via Inlandsbanan eller mot Medelhavet. Kanske har det att göra med just berättelserna, de som alltid varit en central del i resandets idé och praktik. 1600-talets Grand Tour-resenärer reste för att bilda sig och bli någon. Under 1700- och 1800-talen sökte man upplysning, upplevelse och känsla. Och varje resa skapade berättelser, i form av dagböcker, brev, bilder och romaner. Men med 1900-talet standardiserades och anonymiserades resandet. Man reste till samma stränder och samma städer och gjorde samma saker. De snabba flygresorna ovan molnen suddade ut själva förflyttningens geografi.

Med tåget blir Europakartan din egen, där du binder ihop dina resmål till ett personligt universum med ständigt nya kupéer, stationer och medresenärer. Och sammanhang och samband blir aldrig så tydliga som på tåget, när språk och vyer växlar längs vägen och italiensk espresso avlöser tysk öl i restaurangvagnen. Dina insikter fördjupas och blir del av en större gemenskap, men din egen berättelse blir helt unik.

Vägen till Europa går genom den belastade flaskhalsen Köpenhamn-Hamburg, där de långsamma dieseltågen ofta är försenade och fullbelagda. Men resenärerna vittnar samfällt om att de mest problematiska tågsträckorna på hela resan är de svenska. Här är såväl underhåll som tidtabeller mest eftersatta.

Nyligen enades danska Folketinget om att satsa på elektrifiering av Hamburglinjen, och öppnade dessutom för att återinföra nattågen från Köpenhamn mot kontinenten. I Österrike utvidgar ÖBB sina nattågslinjer genom Europa och moderniserar sin vagnflotta. Om Sverige inte förmår följa efter med upprustning av linjer och järnvägsnät riskerar vi oersättliga förluster beträffande såväl klimat som kultur.