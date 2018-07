Octavia Spencer ska spela skönhetspionjär

Skådespelaren Octavia Spencer är klar för rollen som Madame CJ Walker i en ny Netflix-serie, producerad av LeBron James produktionsbolag, skriver Variety . CJ Walker var en kvinna som under det tidiga 1900-talet gjorde sig en förmögenhet på hårprodukter för afrohår i USA.

Serien i åtta delar kommer att berätta historien om hur den föräldralösa dottern till frigivna slavar jobbade som tvätterska för minimilön, för att sedan bygga sitt företagsimperium genom dörrförsäljning. Hon har hyllats som pionjär och en viktig förebild för svarta kvinnor i USA.

Boken baseras på boken "On our own ground" av CJ Walkers barnbarns barnbarn, som också kommer att jobba med seriens utveckling. Något premiärdatum har ännu inte tillkännagivits av Netflix.