MFF

Rieks: ”Visar styrka och karaktär”

Tio minuter efter Norrköpings kvittering tog Sören Rieks saken i egna händer, drev in i banan och sköt – via ribban – in 2-1 som säkrade segern mot serietrean.

– Det visar styrka och karaktär att vi inte viker ner oss, säger matchhjälten.

Sören Rieks och Norrköpings Kalle Holmberg. Bild: MATHILDA AHLBERG MFF fick en drömstart efter fem minuter när den höga pressen ledde till Carlos Strandbergs öppnande passning till Markus Rosenberg. Kaptenen kunde frispela Romain Gall men valde att dribbla själv, fälldes av Johansson och Bojan Pandzic pekade på straffpunkten. Rosenberg tog själv hand om straffen och tryckte säkert in ledningsmålet – hans åttonde för säsongen.