Artisterna tar hästvägen till Flyingekonserten

Nu klapprar det snart i asfalten i närheten.

Hovturnén är på ingång och artisterna ska denna onsdag sitta av vid Flyinge kungsgård för en utomhuskonsert.

Det ryktas att Wille Crafoord, Hanna Hedlund, Martin Stenmarck och de andra kommer att vara Robin Hood-inspirerade.

Konsertens tema kommer ur Martin Stenmarcks Hood-fixering i barndomen.

– Att det blev det här artistgänget i år beror på att Hanna och jag skrev låtar till hennes kommande platta. Så tyckte hon att jag skulle se hennes makes, Martins, föreställning "Syskonkärlek", som var otroligt fin, berättar Wille Crafoord, mannen bakom Hovturnén.

I "Syskonkärlek" berättar Stenmarck om hur han brukade försvinna in i Robin Hoods värld för att få en paus från en tuff barndom.

– Där föddes hela grunden till årets Hovturnéföreställning, säger Wille Crafoord.

Han uppmanar nu också publiken att hänga med i Robin Hood-temat och gärna klä ut sig. Så länge folk inte blir dressyra, förstås.

– Jag ömmar för Prins John, säger Wille Crafoord. I sagornas värld har de onda ofta mycket bredare register än hjältarna som brukar vara ganska platta och endimensionella. De onda är lättare att känna igen sig i, med sina lager av verkligt mänskliga egenskaper.

Hovturnémodellen fyller tio år i sommar. Det speciella med den är att turnébussen är utbytt mot en flock hästar, artisterna rider mellan spelställena. Och även de som inte behärskar ridkonsten får lägga manken till.

– Att folk har ridvana på förhand är ganska oviktigt. Det är faktiskt en fröjd när det kommer artister som aldrig suttit på en häst, man får möjlighet att visa hur okomplicerat ridning är. Och även de helt ovana klarar av det.

En särskild poäng med ridmodellen är att de medverkande ska få naturupplevelser och upptäcka en vacker bit av Skåne, påpekar reseledaren.

Musiken då? Jo, en annan förutsättning som Wille Crafoord ställt upp är att alla medverkande gör allting ihop. Hedlund, Stenmarck och han själv kompletteras på turnén av musikerna Niklas Lind, Olle Linder och Nils Berg.

– Vi sex ska tillsammans vara hela bandet. Och det visar sig att folk kan mycket mycket mer än vad man annars får reda på, säger han.

Sålunda kommer Hanna Hedlund att dra fram en trombon och Martin Stenmarck lär få ta sig an orgel, bas, gitarr och till och med trummor.

– Om man rör sig utanför sin bekvämlighetszon kan det hända mycket, konstaterar Wille Crafoord glatt.

I låtvalet brukar finnas ganska starka hästkopplingar.

– Vi har genom åren petat in låtar som "Horse with no name" med America och Beatles "Dig a pony". "Gamle Svarten" också varit där och trampat.

Så vem vet, det skulle ju kunna bli något av Skritti Politti eller Traveling Wilburys också när artisterna gal opp. Kanske till och med gamla "Hästa man-ana"?

Hovturnén

Är: en sommarturné kring trakterna av Söderåsen i Skåne, med avstickare. Firar tioårsjubileum i år.

Initiativtagare: Wille Crafoord, som har skånska rötter.

Medverkande i år: Hanna Hedlund, Martin Stenmarck, Nils Berg, Niklas Lind, Olle Linder och Wille Crafoord.

Resterande konserter: 30 juli Tomarps kungsgård, Kvidinge, 31 juli Skäralids restaurang, Söderåsens nationalpark, 1 augusti Flyinge kungsgård, 2-3 augusti Krapperups slott.