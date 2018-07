Sverige

Het sommar ger rekordmånga solkurvor – tågtrafiken stoppas på flera sträckor

Gamla järnvägar och extremvarm sommar gör att Sverige drabbas av rekordmånga solkurvor.

Under helgen stoppades all tågtrafik norr om Helsingborg C på grund av upprepade problem med solkurvor. Nya vädervarningar gör att Trafikverket stänger delar av järnvägsnätet den kommande veckan.

Så här såg det ut mellan Helsingborg C och Maria station i onsdags. En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett järnvägsspår. Solvärme är den utlösande faktorn, men grundproblemet är konstruktionsfel eller bristande stabilitet i järnvägsspåret. Bild: Läsarbild I fredags stoppades all tågtrafik mellan Helsingborg och Ängelholm. Och på söndagen blev det tvärstopp igen norr om Helsingborg C – på grund av nya solkurvor.