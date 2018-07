Sverige

Hisingenbrand under kontroll

Den stora brand som rasat under natten i en industrilokal i Lundby i Göteborg är under kontroll. Räddningstjänsten har under måndagen nio enheter på plats som väntas bli kvar hela dagen.

Under söndagskvällen bröt en stor brand ut i en lokal vid Ramberget i Lundby, Göteborg. Tjock svart rök spred sig över Göteborg och ett viktigt meddelande till allmänheten i Västra Götalands län (VMA) gick ut där alla människor i området uppmanades att gå inomhus och stänga fönster och dörrar. Efterhand evakuerade även polisen ett antal lägenheter och ett stort område spärrades av.