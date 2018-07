Malmöföretag lanserar litteraturens Pokémon Go – i London

Den uppmärksammade Malmöutvecklade appen Story Tourist har beskrivits som ett Pokémon Go för litteratur. Nu har Story Tourist precis lanserat sin första historia – ett Sherlock Holmes-äventyr som guidar turister runt Londons gator.

Från Baker Street, via Covent Garden till en pub på Northumberland Street. Med en Sherlock Holms-novell i öronen kan bokälskande turister nu guidas genom sin favoritdetektivs London.

– Appen tar en i handen och guidar en genom berättelsen och det fysiska rummet, säger Andreas Jansson, en av appens grundare.

Han och Johanna Forsman är duon bakom det Malmöbaserade företaget Velodrom AB som under flera år har arbetat fram appen Story Tourist.

Den första berättelsen lanserades i slutet av juli och är en adaption av Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holms-novell ”Den blå karbunkeln”.

– Vi har delat upp novellen och anpassat den efter platserna, totalt är den uppdelad på tio platser. Vi räknar med att hela turen tar 1-2 timmar att gå beroende på hur långa ben man har och om man vill stanna och lyssna eller lyssna medan man går, säger Andreas Jansson.

Varför valde ni att lansera den första vandringen i London?

– London är en tacksam första stad. Det kommer många turister till London och Sherlock Holmes har en väldigt stor fanbase, så det föll sig naturligt. Idén till appen föddes hos Johanna Forsman redan när hon var barn.

– Hon var bokslukare och ville helt enkelt få ut mer av böckerna och vara del av det som hände. Hon fick idén om guideböcker till böcker, så att man kunde se platserna man läste om. När hon blev äldre kom tekniken ikapp och appar var plötsligt ett naturligt sätt att förverkliga iden på, säger Andreas Jansson.

Story Tourist fick stor uppmärksamhet redan innan appen var lanserad. Bland annat blev de 2016 en av fem finalister i tävlingen ”Book Tech Company of the Year” som arrangeras av den brittiska branschtidningen The Booksellers.

Appen styrs av telefonens GPS-funktion, på samma sätt som succéspelet Pokémon Go. Genom GPS-funktionen kan appen avgöra när användare har nått till den rätta platsen och öppnar då den delen av berättelsen som utspelar sig där. Berättelsen består både av bild- och ljudmaterial.

– I och med Pokémon Go blev det mycket lättare för oss att förklara vad ville göra. Plötsligt kunde vi förklara det med en mening, istället för att förklara i tjugo minuter, säger Andreas Jansson.

Berättelsen är inläst på engelska – men själva appen finns tillgänglig både på svenska och engelska. Den första berättelsen finns att ladda ner gratis under sommaren.

Nu när den första turen är släppt, vad väntar härnäst?

– Vi har siktat in oss på flera berättelser och platser, men jag kan inte avslöja några detaljer nu. Men nu börjar den roliga delen av jobbet – appen är klar och nu ska vi göra roligt innehåll.

Kommer det en tur i Malmö eller Skåne framöver?

– Det kanske det gör. Jag kan inte avslöja för mycket – men det är mycket möjligt.