Ständigt försenade betalningar från HIF – och ännu större skuld till kommunen

HIF har under lång tid varit försenad med betalningar till såväl kommunen som Skatteverket, och även hamnat hos Kronofogden. Klubben är också skyldig kommunen ännu mer pengar än de obetalda hyror HD tidigare berättat om.

Bild: PETTER ARVIDSON

Varje månad ska HIF betala in skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Varje månad kommer pengarna in för sent. Så har det sett ut 22 månader i rad, ända sedan oktober 2016, visar HD:s genomgång.