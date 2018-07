Tre nya namn i den svenska EM-truppen

Fakta

Hittills är 57 friidrottare klara för EM i Berlin 6–12 augusti:

Damer: Irene Ekelund, 4x100m, Claudia Payton, do, Elin Östlund, do, Hanna Adriansson-Norberg, do, Matilda Hellqvist, 400 meter och 4x400m, Moa Hjelmer, 4x400m, Lisa Duffy, do, Josefine Magnusson, do, Lovisa Lindh, 800 meter, Hanna Hermansson, do, Anna Silvander, 1 500 meter, Meraf Bahta, 5 000 och 10 000 meter, Charlotta Fougberg, do, Linn Nilsson, 5 000 meter, Caroline Högardh, 3 000 meter hinder, Hanna Lindholm, maraton, Mikaela Larsson, do, Cecilia Norrbom, do, Malin Starfelt, do, Elin Westerlund, 100 meter häck, Johanna Holmén, 400 meter häck, Erika Kinsey, höjd, Sofie Skoog, do, Lisa Gunnarsson, stav, Angelica Bengtsson, do, Khaddi Sagnia, längd, Fanny Roos, kula, Frida Åkerström, do, Vanessa Kamga, diskus, Ida Storm, slägga, Sofi Flink, spjut, Bianca Salming, sjukamp

Herrar: Henrik Larsson, 100 meter, Felix Svensson, 200 meter och 4x100m, Tony Darkwah 4x100m, Stefan Tärnhuvud, do Erik Hagberg, do, Erik Martinsson 4x400m, Joel Groth, do, Carl Bengtström, do, Dennis Forsman, do, Andreas Kramer, 800 meter, Kalle Berglund 1 500 meter, Johan Rogestedt, do, Elmar Engholm, do, Mikael Ekvall, maraton, Napoleon Solomon, 3 000 meter hinder, Erik Blomberg, do, Isak Andersson, 400 meter häck, Armand Duplantis, stav, Melker Svärd Jacobsson, do, Thobias Nilsson Montler, längd, Michel Tornéus, do, Jiannis Smalios, spjut, Daniel Ståhl, diskus, Simon Pettersson, do, Axel Härstedt, do, Anders Eriksson, slägga, Fredrik Samuelsson, tiokamp, Marcus Nilsson, do.