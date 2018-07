Ny succé för Zlatan - se hans hattrick mot Orlando

Zlatan Ibrahimovics fyrverkeri började i 47:e minuten med en hög nick till 2–2. Orlando svarade snabbt med ett tredje mål, av Dom Dwyer.

Efter 67 minuter väggspelade sig Zlatan och norrmannen Ola Kamara sig synbarligen retligt lätt fram, och svensken avslutade med en flygande nick; 3–3.

Och bara fyra minuter senare öste Ibrahimovic från nära håll in 4–3, vilket fick Los Angeles Galaxy att på Twitter utbrista , "DO YOU BELIEVE IN ZLATANNNNNNNNNNNNNN".