Läsartext: Din stora förståelse och vänlighet värmer en lokförares hjärta

Tack Per! Som lokförare vill jag i min tur, å mina tågvärdars vägnar, rikta ett stort tack tillbaka till Per Strandell för den stora förståelse för deras yrkeskategori som han visar prov på genom sin insändare i Sydsvenskan den 30:e juli. Det värmer en tågvärdskollegas hjärta att läsa om hur du på ett korrekt och uppenbarligen vänligt sätt hanterade situationen där en av mina kollegor gjorde sitt jobb, något som många andra i din situation har mycket högljuddare och ibland även våldsamma synpunkter på.

Du verkar också ha förstått att tågvärdarna inte har någon möjlighet att bedöma sanningshalten i varje förklaring de får. För det är ju så, att för varje resenär utan biljett så finns det naturligtvis en förklaring, själv har jag under årens lopp fått höra hundratals olika varianter. Det kan vara svårt att avgöra vilka av dessa som är trovärdiga eller inte, så det mest rättvisa är att helt enkelt att hålla på den simpla regel som finns, biljett ska vara köpt när man kliver på tåget.

Ja, detta har du ju uppenbarligen förstått Per, så jag riktar mig inte så mycket till dig som till andra eventuella resenärer. Det var tråkigt att din telefon inte fungerade. Jag får också be att beklaga och be om ursäkt för att biljettautomaterna på perrongen inte fungerade. Du skriver visserligen inget om detta, men som den rättskaffens medborgare du verkar vara så försökte du säkert lösa biljett där också utan framgång.

Tack för att du föregår med ett sådant gott exempel och även om ditt beröm inte gäller mig specifikt sträcker jag ändå på mig lite extra nästa gång jag kör med en tågvärd som sätter av en resenär utan biljett.

Tack ännu en gång!

Magnus Olsson

Magnus Olsson är bosatt i Malmö och jobbar som lokförare. Har tidigare arbetat som tågvärd.