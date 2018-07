På kollot utan pekpinnar får alla vara sig själva

På väggen i storstugan på kollot Lillsjödal sitter ett späckat aktivitetsschema. Men det bästa med sommarveckorna i skogen utanför Sösdala är människorna, säger artonårige kolloveteranen Oliver Brookes.

Många deltagare är skickliga på olika varianter av Rubiks kub. Oliver Brookes (till höger) övar ofta flera timmar om dagen. Från vänster lägerledaren Alice März, Jakob Rundqvist och verksamhetschef Elin Topphem. Bild: Emmalisa Pauly

Under täta trädkronor, alldeles invid en liten sjö, ligger kollot Lillsjödal. I den röda huslängan har Nytida Kasper kollo under flera år erbjudit unga med autismspektrumdiagnoser från hela Sverige att under ett par sommarveckor leva lägerliv, knyta nya vänskapsband och prova på olika aktiviteter.